Количество компаний с иностранным капиталом в Узбекистане увеличилось в разы

Количество компаний с иностранным капиталом в Узбекистане увеличилось более чем в 2,5 раза по состоянию на 1 июля 2024 года по сравнению с концом 2017 года. Об этом в LinkedIn сообщил министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов.

Согласно публикации, наибольший рост наблюдается в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), где увеличение составило 7,6 раза благодаря созданным в стране дополнительным условиям.

В результате доля компаний с иностранным капиталом в ИКТ выросла с 2% до 9,5%, что является самым высоким показателем среди всех других сфер.

Также доля компаний в сфере ИКТ в общем числе компаний с иностранным капиталом увеличилась с 2,3% в 2017 году до 6,9%.