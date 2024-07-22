Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга

Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"После месяцев переговоров и упорной работы с частными кредторами, МВФ и официальными кредиторами, мы достигли договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга", - заявил он.

Соглашение обеспечит экономию $11,4 млрд на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит $22,75 млрд. Это освободит финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы, отметил министр.

Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию страны.