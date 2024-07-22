Последнее обновление: 22.07.2024 14:51

Погранслужба Литвы приобретет систему БПЛА дальнего радиуса за €4,6 млн

Литовские пограничники планируют приобрести систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия за €4,6 млн. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"Для контроля внешней границы ЕС, которая совпадает с границами Литвы с Россией и Белоруссией, контроля нелегальной миграции, ведения криминальной разведки решено приобрести систему БПЛА дальнего радиуса, на что выделяется €4,6 млн", - говорится в сообщении.

Заявки от потенциальных поставщиков ведомство ожидает до 13 августа. Погранслужба заказывает систему из трех БПЛА вертикального взлета и посадки, оснащенных тепловизорами, оборудованием для лазерной разметки, измерителями расстояния. Приобретаются две станции управления и наблюдения, одна из которых будет стационарной, другая мобильной. Для работы на них исполнитель заказа должен обучить восемь операторов и техников.

Сроком выполнения заказа установлен конец мая 2025 года.



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