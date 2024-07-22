Последнее обновление: 22.07.2024 09:11

Нарбанк Китая неожиданно снизил базовую ставку

Категории: Китай Банки

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - с 3,45% до 3,35% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - с 1,8% до 1,7%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

Ранее Bloomberg сообщал, что именно ставка по семидневным операциям РЕПО в будущем может стать ключевой для НБК, который хотел бы ориентироваться на более краткосрочные ставки.

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