В 508 населенных пунктах Гомельской области устранены нарушения в сети

Энергетики устранили технологические нарушения в сети 0,4 кВ в 508 населенных пунктах Гомельщины. Об этом сообщило Минэнерго.

Отмечается, что эта работа ведется по заявкам потребителей.

«По данным на 12.00, из 630 населенных пунктов региона, где были зафиксированы технологические нарушения в сети 0,4 кВ, восстановительные работы завершены в 508, в 122-х - они продолжаются. Удовлетворено более 2 тыс. заявок от населения», - говорится в сообщении.

Всего в устранении последствий непогоды в Гомельской области в настоящий момент задействовано более 140 бригад и 210 единиц техники.