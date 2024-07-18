Компании из США наращивают импорт китайских товаров перед ростом пошлин

Гонка по ввозу товаров в США до того, как начнут действовать новые тарифы на китайские товары, вызвала ранний пиковый сезон в портах. Об этом пишет Bloomberg.
Импортный ажиотаж усиливает дефицит пропускной способности на тихоокеанских торговых путях, вызванный преимущественно тем, что судоходные компании избегают атак повстанцев в Красном море.
Данные события способствуют повышению стоимости фрахта.
"Тарифы выше, чем они были для нас за последние два года", - сказал президент Американской ассоциации обувных дистрибьюторов и розничных торговцев Мэтт Прист.
В первых отраслях существует дефицит мощностей, чтобы доставить продукцию до того, как эти тарифы вступят в силу 1 августа.
Если Трамп победит и универсальный 10% тариф на импорт и 60% на китайские товары вступит в силу, это может изменить ландшафт, будущее порта Лос-Анджелеса.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.