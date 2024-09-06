Бавария в этом году зафиксировала 499 случаев нелегальной миграции на границе с Чехией

Баварские пограничники зафиксировали в 2024 году 499 случаев нелегальной миграции на границе с Чехией, то есть примерно столько же, сколько с января по август прошлого года. Об этом сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

По его словам, на границе с Австрией было зарегистрировано 888 случаев – меньше, чем в прошлом году. Полиция также задержала 104 нелегальных перевозчика мигрантов и 739 человек, на которых были выданы ордера на арест. Йоахим Херрманн также добавил, что к 2028 году число сотрудников Баварской пограничной полиции увеличится вдвое и составит 1500 человек.

Германия в настоящий момент охраняет границы с Чехией, Польшей, Австрией и Швейцарией. В связи с завершением Олимпиады и последующих Паралимпийских игр границ с Францией будет охраняться до конца сентября. Представители оппозиционного консервативного союза CDU/CSU, членом которого также является Херрманн, сейчас ведут переговоры с правительством канцлера Олафа Шольца о дальнейшем ужесточении миграционной политики. Встреча во вторник в Берлине пока не дала результатов.