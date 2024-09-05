В Беларуси ночью сбивали беспилотники.

В частности, начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов признал, что этой ночью был зафиксирован факт нарушения госграницы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотниками.

"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - сказал Сергей Фролов, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

По данному факту проводится проверка, добавил он.

В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщили, что около 01:00 из Черниговской области Украины в Гомельскую область Беларуси залетели два российских "шахеда". Дроны двигались в направлении Гомеля. В 01:30 с аэродрома "Барановичи" взлетал истребитель. А в 01:34 и 01:36 в Гомельском районе были слышны взрывы. Очевидно, это были звуки работы по беспилотнику.