Владельцы "застрявших" в порту Клайпеды белорусских машин подписали петицию

Сотни белорусов подписали петицию, в которой обратились к литовским службам из-за того, что они не могут вернуть застрявшие в литовском порту автомобили американского производства.

Как пишут литовские медиа, обратившиеся к ним белорусы утверждают, что в такой ситуации оказались около 4 тыс. человек, которые не могут забрать свои автомобили со стоянок, но вынуждены платить за их хранение.

Утверждается, что многие люди покупали автомобили еще до вступления в силу санкций, ограничивающих ввоз легковых автомобилей в Беларусь. По версии белорусов, для выезда из Литвы необходимо подать декларацию производителя, но сделать это якобы сложно, поскольку автомобили после аварии, а американские компании не хотят ввязываться в вопросы санкций.

В Департаменте таможни заявляют, что подавляющее большинство всех экспортируемых в Беларусь автомобилей, которые запрещено ввозить в Россию, регистрируются там и, таким образом, обходят международные санкции.

«В связи с неравномерным применением международных санкций в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации и тем, что обе страны имеют тесные экономико-политические отношения, Беларусь используется как транзитная страна», - сообщили в службе.

Однако представители белорусов, оказавшихся в такой ситуации, считают такие ограничения несправедливыми. По словам их представителя, они готовы обратиться в суд.

4 июня 2024 года вступило в силу требование о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих, что ограничения международных санкций не будут нарушены, при экспорте, реэкспорте или транзите автомобилей возрастом до пяти лет. Кроме того, вступило в силу требование о том, что при перевозке в Беларусь легкового автомобиля, приобретенного физическим лицом, вывезти автомобиль сможет только сам владелец.

Таможня применяет ужесточенные меры при реализации подписанного в Вильнюсе 9 мая этого года соглашения таможен пяти государств Евросоюза о применении единых мер контроля, связанных с реализацией санкций.