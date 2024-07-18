ГК РБ: За сутки очередь легковых авто в Польшу увеличилась на 180 машин

За последние 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда в Польшу, увеличилось на 180 единиц. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Перед единственным функционирующим для легкового транспорта пунктом пропуска Тересполь (Брест) скопилось 250 авто, его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 36% транспорта от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) въезда в ЕС ожидают 170 легковушек. За сутки на сопредельную территорию въехало 54% авто.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки на территорию Литвы проследовало всего 17% большегрузов.

В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 64%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 370 фур.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется более 390 единиц грузового транспорта. Латвийская сторона приняла на свою территорию 42% авто.

«По состоянию на 10:00 перед погранпереходом Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 27 автобусов», - говорится в сообщении ведомства.

ГПК напомнил, что с 16 июля Латвия ввела запрет на въезд легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Власти Литвы также с 18 июля ввели аналогичный запрет. В ведомстве рекомендуют гражданам учитывать данную информацию.