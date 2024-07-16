Последнее обновление: 16.07.2024 15:26

Страны Балтии уведомляют РФ и Беларусь о выходе из единой энергосистемы

Операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление о выходе из единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Операторы стран Балтии подписали документ с официальной информацией о том, что они не будут продлевать договор по БРЭЛЛ. На весну намечено тестирование работы в изолированном режиме и отключение от БРЭЛЛ", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, это уведомление должно быть выслано РФ и Беларуси уже во вторник.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу. Соединившись с европейской системой, Вильнюс, Рига и Таллин одновременно отключатся от БРЭЛЛ. В августе 2023 года премьер-министры стран Балтии подписали декларацию о синхронизации своих электросетей с Европой к февралю 2025 года. Это обязательство было подтверждено в декабре в декларации, согласованной Еврокомиссией и министрами энергетики балтийских стран и Польши.



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