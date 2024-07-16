Золотовалютные резервы ЦБ Узбекистана превысили $36 млрд

Во II квартале 2024 года Центральный банк Узбекистана закупил у местных производителей золота на 26,4 триллиона сумов, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета регулятора.

Согласно информации, средняя цена на драгоценный металл в это время составляла $2250-2350 за тройскую унцию (единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма).

ЦБ объясняет увеличение закупок золота "внешнеэкономическими условиями и геополитическими конфликтами".

В результате на начало июля 2024 года золотовалютные резервы центральноазиатской страны достигли $36,3 млрд.

Физический объем золота в резервах увеличился с 11,4 млн до 11,7 млн тройских унций, а в денежном выражении вырос почти на 2% до $27,3 млрд.