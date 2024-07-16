Власти Беларуси расширили перечень доступных иностранцам профессий

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 50 от 1 июля 2024 г. расширен список рабочих профессий, на которые могут привлекаться иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси.

В перечень добавили в основном рабочие специальности: аппаратчик дубления; аппаратчик золения; аппаратчик производства технической продукции; аппретурщик; измеритель кожевенно-мехового сырья и материалов; комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов; красильщик кож; машинист двоильной машины; машинист отжимного оборудования (кожевенное и кожсырьевое производство); мездрильщик; обрезчик материалов; прессовщик; прессовщик кож; растяжчик кож и овчин на рамы; строгаль кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов; сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий; тянульщик кож; шлифовщик изделий, полуфабрикатов и материалов.

Ранее перечень включал в себя 20 профессий рабочих (теперь 38) и 15 должностей служащих.

Постановление вступает в силу с 1 августа.

С полным списком профессий можно ознакомиться здесь.