Объем промпроизводства в еврозоне в мае снизился на 0,6%, в ЕС - на 0,8%

Объем промышленного производства в еврозоне в мае 2024 года снизился на 0,6% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с маем 2023 года промпроизводство уменьшилось на 2,9%.

В 27 странах ЕС промпроизводство в мае по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 0,8%. В годовом выражении показатель снизился на 2,5%.

Производство товаров длительного пользования в мае по сравнению с апрелем упало в зоне евро на 1,8%, в ЕС - на 2,1%. Выпуск энергии увеличился на 0,8% в еврозоне и на 0,4% в ЕС. Производство промежуточных товаров снизилось на 1% в зоне евро и в ЕС. Производство капитальных товаров уменьшилось на 1,2% в еврозоне и в ЕС.

Наибольшее падение промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксировано в Словении (-7,3%), Румынии (-6,2%) и Дании (-4,9%). Наибольший рост наблюдался в Ирландии (6,7%), Люксембурге (3,9%) и Эстонии (3,8%).

В годовом выражении наибольшее падение было отмечено в Румынии (-6,9%), Германии (-6,6%) и Болгарии (-6,3%). Самый значительный рост наблюдался в Дании (9,6%), Ирландии (8,7%) и Греции (6,8%).