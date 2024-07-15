Доля "зеленой" энергии в Азербайджане достигла 15%

В первом полугодии 2024 года доля "зеленой энергии" в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 15%. Об этом написал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

В публикации министра говорится, что в первом полугодии производство электроэнергии в Азербайджане составило 13 млрд 557,4 млн кВт/ч, экспортировано 444 млн кВт/ч, импортировано 96,4 млн кВт/ч.

Шахбазов отметил, что в первом полугодии тепловыми электростанциями было произведено 11 млрд 525 млн кВт/ч электроэнергии, из возобновляемых источников энергии, включая ГЭС, - 2 млрд 032,4 млн кВт/ч (рост на 950,7 млн кВт/ч).