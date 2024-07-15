Последнее обновление: 15.07.2024 16:35

В Литве обнаружили фургон с большой группой нелегалов

Литовская полиция остановила в городе Утена фургон Fiat Ducato, в котором обнаружили большую группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщают литовские мкедиа.

По информации полиции, фургоном управлял гражданин Румынии 2001 года рождения.

Во время проверки в грузовом отсеке проверяющие обнаружили пятерых граждан Ирана и 13 граждан Афганистана.

Всех задержанных передали пограничной службе, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей.

По предварительным данным, автомобиль с нелегалами прибыл из Латвии. Если эта информация подтвердится, то, согласно процедуре, их вернут туда обратно.

Предполагается, что нелегалы собирались транзитом через Литву и Польшу пробраться в страны Западной Европы.



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