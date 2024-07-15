ЕАБР назвал основные причины июньского ускорения роста инфляции в Беларуси

Главными причинами ускорения роста инфляции в Беларуси в июне стали ее увеличение в России и разогретый потребительский спрос. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что в Беларуси инфляция составила 5,8% г/г в июне после 5,7% г/г в мае. В разрезе потребительской корзины динамика цен носила разнонаправленный характер. Рост цен на продовольствие сформировался на уровне 6,4% г/г после 6,2% г/г, на непродовольственные товары - 4,5% г/г после 4,1% г/г месяцем ранее.

В сегменте платных услуг фиксируется замедление инфляции до 6,6% г/г в июне после 6,9% г/г в мае, несмотря на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«Повышенная инфляция в России – ключевом торговом партнере и рост потребительского спроса остаются основными проинфляционными факторами. Наш прогноз – 6% по итогам года», - говорится в сообщении ЕАБР.