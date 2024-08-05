Последнее обновление: 05.08.2024 18:00

Украинская компания начала производить дроны в Словакии

Украинская компания Skyeton расширила свою деятельность в Словакии, инвестировав $3,5 млн в новый завод. Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Компания известна своими разведывательными системами ACS-3/Raybird-3, являющимися частью арсенала Вооруженных Сил Украины с 2018 года. Каждая система состоит из трех беспилотных летательных аппаратов, дополнительного оборудования и станции наземного управления. Raybird компании Skyeton является одним из немногих БпЛА в мире с такими возможностями, однако он экономически эффективнее своих аналогов.

Компания получила заказы более чем на 75 разведывательных систем от Вооруженных Сил Украины, поэтому производство на новом заводе в Словакии началось весной 2024 года. Этот завод может производить 25 систем в год, но планируется увеличение этой мощности в четыре раза после завершения инвестиционного раунда.



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