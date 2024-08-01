Во Франции усилят охрану железной дороги после "олимпийских" диверсий

Во временном правительстве Франции распорядились усилить меры безопасности железнодорожной инфраструктуры после того, как неизвестным злоумышленникам удалось нанести значительный ущерб сразу на трех скоростных ветках в день открытия Олимпийских игр, сообщает AFP.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр транспорта Патрис Вергрит совместно с оператором сети SNCF решили усилить меры по охране железнодорожной инфраструктуры.

В МВД рассказали, что в четверг 1 августа провели совещание в таком составе, пригласив также спецслужбы.

Дарманен заявил, что в дальнейшем будет усилен надзор за важной инфраструктурой, в частности железной дорогой, и на ключевых участках увеличат количество ночных патрулей.

В ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.