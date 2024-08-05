Украина получила современную модификацию F-16 с новейшей авионикой и радарами

Первые истребители F-16, которые Украина получила от западных партнеров, это современная модификация с новейшей авионикой и радарами. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и т.д. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы далее для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, производимое в Европе и США", - цитирует Чернева пресс-служба парламента.

По его словам, проблемой остается подготовка пилотов для F-16 и технического персонала по обслуживанию самолетов. В мире не так много баз для этого, поэтому Украина ищет возможности в разных странах, чтобы увеличить количество специалистов.

Президент Владимир Зеленский еще 4 августа 2024 года официально сообщил о получении Украиной первых F-16.

По данным The Economist, Украина получила первые 10 истребителей из 79, которые обязались поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Ожидается, что до конца этого года они передадут Украине еще 10 самолетов, остальные будут направлены в течение 2025 года несколькими партиями.