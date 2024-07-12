Последнее обновление: 12.07.2024 14:54

Канада выделит более $280 млн на обучение украинских пилотов

Канада объявила о выделении 389 млн канадских долларов (более 280 млн долларов США) на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил офис премьера Канады Джастина Трюдо.

Согласно заявлению, эти средства будут направлены на поддержку подготовки пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также на обеспечение критически важного оборудования для безопасной эксплуатации Украиной истребителей F-16.

В офисе Трюдо также раскрыли содержимое ранее объявленного пакета военной помощи Украине.

"Это включает почти 444 млн для Министерства обороны Канады на поддержку расходов на военную технику, помощь и обучение ВСУ, а также более 56 млн для Целевого фонда Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, чтобы помочь восстановить украинский сектор безопасности и обороны и способствовать переходу Украины к полной оперативной совместимости с НАТО", – говорится в сообщении.



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