Последнее обновление: 12.07.2024 10:02

В РФ число банкротств компаний в I полугодии увеличилось на 40%

В РФ число банкротств компаний в I полугодии 2024 года увеличилось на 40%. Это следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Всего банкротами были признаны 4363 юрлица. Среди них - 13 конкурсных производств в отношении нерезидентов РФ, в 2022 и 2023 годы было по шесть за год.

Чаще дела о несостоятельности таких лиц стали появляться после того, как в феврале 2024 года Верховный суд РФ допустил возможность введения российскими судами процедуры несостоятельности в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией, то есть они здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование