Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для 139,1 тыс. многодетных семей

На 1 июля 2024 года для многодетных семей открыто 139 102 депозитных счета «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 56,5 тыс. депозитных счетов на 1,44 млрд рублей. В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составлял 29,9 рубля и назначался многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

С 1 января 2024 года новый размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. В таком размере семейный капитал теперь назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.

На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 86 687 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий - 70 544, на получение медицинских услуг - 9687, на получение образования - 6451, на приобретение товаров для инвалидов - 5.

Принято 84 363 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала: Брестская область - 17 855, Витебская - 8118, Гомельская - 13 526, Гродненская - 9972, Минская - 14 573, Могилевская область - 8550, Минск - 11 769.