Польша и Южная Корея создадут консорциум по производству танков

Польская оборонная компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и южнокорейская компания Hyundai Rotem подписали соглашение о создании консорциума по производству танков. Об этом сообщает издание Wprost.

Отмечается, что после создания консорциума стороны подпишут контакт на производство 180 танков K2PL, созданных на базе южнокорейского танка К2 "Черная пантера".

В сообщении говорится, что на этом этапе продолжаются переговоры, насколько танк K2PL будет локализован польскими компонентами.

В рамках нового контракта Polska Grupa Zbrojeniowa будет координировать производство танков и сопутствующих машин, в частности командных и ремонтных машин, которые также будут производиться в Польше.

Расходы на инфраструктуру производства танков в Польше оцениваются в $15 млрд. Из них на закупку оборудования потратят $5 млрд.

Ожидается, что проект производства танков получит частичное финансирование из госбюджета Польши.