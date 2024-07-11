Индия ведет с РФ переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут совместные переговоры с Россией относительно долгосрочного соглашения об импорте нефти. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, Индия и Россия еще не согласовали условия импорта, в частности, валюту в которой будут проводиться платежи.

Индийские частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries, уже подписали срочные контракты на импорт российской нефти. Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, продаваемой со скидкой, поскольку западные компании уклоняются от закупок из-за ряда санкций, наложенных на Россию.

Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию на этой неделе Индия пыталась заключить энергетические соглашения с "Роснефтью" и другими ведущими российскими нефтяными компаниями.