Китай решил начать собственное расследование торговых барьеров ЕС

Китай расследует, являются ли недавние тарифы и действия Европейского Союза против второй экономики в мире барьером для свободной торговли. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, Министерство торговли Китая начало расследование после получения запроса от Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронной продукции.

Процесс будет охватывать действия, предпринятые против китайской промышленности, включая поезда, фотоэлектрические продукты, ветроэнергетику и оборудование для обеспечения безопасности.

Ожидается, что процесс должен быть завершен до 10 января с возможным продлением до середины апреля.

Между ЕС и Китаем нарастает торговая напряженность из-за заявлений о том, что Пекин использует недобросовестную торговую практику для получения в Европе преимуществ для своих компаний.

В свою очередь Китай считает, что расследование ЕС в отношении китайской продукции нарушает принцип свободной торговли. Однако в ЕС заявляют, что европейские тарифы на электромобили компенсируют массивные государственные субсидии Пекина, которые дали китайским компаниям несправедливую фору.