В России грядет самое масштабное увеличение налогов в ее истории

Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России.

Как пишут российские медиа, проект вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Ожидается, что его примут летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей - сумму, которая на треть превышает общий размер Фонда национального благосостояния (12,75 трлн рублей) и более чем втрое - его ликвидную, но не израсходованную часть (5,2 трлн рублей).

В рамках поправок в Налоговый кодекс со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется граждан, зарабатывающих более 200 тысяч рублей в месяц.

Причем более 11 трлн рублей в ближайшие 6 лет в казну дополнительно заплатит бизнес. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль – с 20% до 25%.