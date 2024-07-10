В Беларуси вводится лицензирование импорта мебели, оконных рам и картона

Постановлением Совмина № 482 от 8 июля 2024 года на полгода вводится лицензирование ввоза отдельных видов товаров из древесины, в том числе мебели, оконных рам и изделий из картона.

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли ... по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром) осуществляется ввоз товаров ... в Республику Беларусь из государств - членов Евразийского экономического союза ... и государств, не являющихся членами ЕАЭС", - говорится в постановлении.

В перечень подлежащих лицензированию товаров включены мебель деревянная для столовых и жилых комнат, древесно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты, окна, двери и их рамы, картонки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, бумажные мешки и пакеты. Ограничения не распространяются на товары из государств ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом и товары стоимостью не более €200. Не подлежат лицензированию и товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи.

В числе оснований для отказа в выдаче лицензий - наличие в Беларуси производства товаров, аналогичных ввозимым.

Министерству иностранных дел указано в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования, Государственному таможенному комитету принять меры по контролю за ввозом товаров.