Последнее обновление: 09.07.2024 17:18

Правительство Украины одобрило законопроект о кешбеке на украинские товары

Кабинет министров на заседании 9 июля утвердил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы кэшбека на приобретение товаров украинского производства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения предполагают, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".

В конце января 2024 года Зеленский положил начало экономической платформе "Сделано в Украине" для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов с бизнесом.

После этого государство зарегистрировало собственный бренд "Сделано в Украине", который впервые был показан на форуме с Зеленским.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование