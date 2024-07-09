Правительство Украины одобрило законопроект о кешбеке на украинские товары

Кабинет министров на заседании 9 июля утвердил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы кэшбека на приобретение товаров украинского производства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения предполагают, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".

В конце января 2024 года Зеленский положил начало экономической платформе "Сделано в Украине" для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов с бизнесом.

После этого государство зарегистрировало собственный бренд "Сделано в Украине", который впервые был показан на форуме с Зеленским.