Словакия впервые начнет импорт газа через северную границу

Польская группа Orlen через свою дочернюю компанию PGNiG Supply & Trading подписала контракт на поставку газа в Словакию в период с января по конец 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Orlen.

Контрагентом станет ZSE Energia, второй по величине поставщик газа в Словакии. Стоимость газа в контракте будет определена на рыночной основе.

"Контракт знаменует собой первый случай, когда словацкая компания импортирует природный газ через северную границу страны", - говорится в сообщении Orlen. Она также указала, что это соглашение стало примером сотрудничества между компаниями Центральной и Восточной Европы в целях диверсификации поставок и укрепления газовой безопасности в регионе.

Газ (в том числе из США) будет импортироваться на LNG-терминал в Литве. После регазификации через газопровод Литва – Польша и интерконнектор вблизи границы с Украиной он будет попадать в газотранспортную систему Словакии. Объем поставок не сообщается, но Orlen указывает, что его будет достаточно для покрытия примерно 30% годовой потребностей ZSE Energia.

Západoslovenská energetika, as (ZSE) принадлежит Министерству экономики Словакии (51%) и немецкой группе E.ON (49%).