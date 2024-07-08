Carlsberg поглотил британского производителя напитков Britvic

Производитель безалкогольных напитков Britvic согласился на предложение о поглощении от Carlsberg за $4,2 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление британской компании.

В июне Britvic отклонил предложение Carlsberg, посчитав, что предложенная цена сделки ($3,9 млрд) недооценивает компанию и ее текущие и будущие перспективы.

По словам главы Britvic Яна Дюранта новая сделка "создает расширенную международную группу, которая хорошо подготовлена ​​к использованию возможностей роста в нескольких секторах напитков". Он также упомянул соглашение Carlsberg с PepsiCo, которое, по его словам, обеспечивает "объединенной группе прочную платформу для дальнейшего успеха".

PepsiCo является ключевой стороной сделки: Britvic разливает и распространяет бренды PepsiCo в Великобритании и Ирландии.

Britvic имеет и свои известные бренды напитков, включая фруктовый ликер Robinsons и лимонад R. White's. Всего у нее 39 брендов, которые продаются в 100 странах мира.

Компания была основана в Великобритании в 1930-х годах как British Vitamin Products Company и использовала безалкогольные напитки как доступный способ снабжения витаминами потребителей.