Банки Японии массово наращивают кредитование отраслей по производству чипов

Крупнейшие банки Японии ускоряют свой переход к увеличенному кредитованию производства микросхем. Об этом сообщает The Japan Times.

В частности, крупнейшие японские банки и региональные финансовые учреждения ускоряются, чтобы увеличить кредитование отраслей, которые могут выиграть от появления в стране новых заводов по производству микросхем.

Одиннадцать региональных банков острова Кюсю и префектуры Окинава подписали соглашение о партнерстве с целью содействия концентрации полупроводниковой промышленности в регионе.

По оценкам Центра экономических исследований Кюсю, экономический эффект от инвестиций в чипы на острове Кюсю составит 20,1 трлн иен ($125,3 млрд) в течение 10 лет.

Ожидая роста спроса на средства со стороны этих отраслей, поскольку искусственный интеллект продолжает свое развитие, банки создали специальные команды и даже сотрудничают с региональными конкурентами, чтобы лучше подготовиться.

Так, японский MUFG Bank создал офис по продвижению цепочки создания стоимости полупроводниковой продукции - свой первый отдел, специализирующийся на одной отрасли.

Инвестиции в японский полупроводниковый бизнес в последние годы растут, поскольку Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводников, строит заводы в префектуре Кумамото.

А компания Rapidus, которая намерена производить чипы следующего поколения, открывает завод на Хоккайдо.