Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ.

Таким образом, кредитная организация стала первой из перечня "дочек" иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, принявшей решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса, сообщает Финмаркет.

Путин в октябре 2022 года утвердил перечень из 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, в их числе и "Америкэн Экспресс Банк".

Банк получил разрешение президента на проведение добровольной ликвидации в порядке в мае.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за войны в Украине. В конце марта того же года ЦБ РФ исключил платежную систему из соответствующего реестра (в него она была включена в июле 2013 года).

"Америкэн Экспресс Банк" принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ он получил в начале 2006 года.

Америкэн Экспресс Банк" являлся оператором платежной системы American Express.