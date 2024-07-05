Последнее обновление: 05.07.2024 17:13

Зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы должны быть вывезены из Литвы до 10 июля

Зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы должны покинуть территорию Литвы до 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.

Это требование связано с новыми санкциями Евросоюза.

"Поскольку регламент (ЕС) № 2024/1865 был опубликован в Официальном журнале Европейского Союза 30 июня 2024 года и вступил в силу на следующий день после опубликования, то есть 1 июля, бизнес не успел адаптироваться к вновь введенным требованиям. Поэтому зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы, буксируемые тягачами, зарегистрированными в других странах (в том числе в Литве) и используемые для перевозки товаров (экспорта, реэкспорта и транзита), должны покинуть территорию ЕС до 10 июля (включительно)", - говорится в сообщении.



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