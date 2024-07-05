Беларусь ратифицировала соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Лукашенко подписал принятый 19 июня парламентом страны закон о ратификации соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.

«Ратифицировать соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, подписанное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года», - говорится в документе.

Власти рассчитывают, что соглашение позволит белорусским экспортерам нарастить поставки своей продукции на иранский рынок за счет обнуления пошлин.