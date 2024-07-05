Совмин утвердил порядок ограничения и возобновления доступа к интернет-ресурсам

Постановлением Совмина № 454 от 28 июня 2024 г. утвержден порядок ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу, информационным системам и ресурсам.

Согласно документу, к владельцу информационной системы и (или) ресурса относится юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, реализующее права владения, пользования и (или) распоряжения информационными системами и (или) ресурсами.

Дано определение и идентификатора интернет-ресурса – доменное имя, IP-адрес, URL, иная информация, позволяющая идентифицировать интернет-ресурс (включая сетевое издание, новостной агрегатор, копию интернет-ресурса), информационную систему и (или) ресурс.

Установлено, что решение об ограничении доступа к информационным системам и ресурсам Министерства по налогам и сборам, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций об ограничении доступа к информационным системам и ресурсам должно содержать:

идентификатор интернет-ресурса;

правовые основания для ограничения доступа к информационным системам и ресурсам.

Устанавливается также, что поставщики интернет-услуг в течение четырех часов с момента включения Государственной инспекцией идентификатора интернет-ресурса в список идентификаторов, список идентификаторов, доступ к которым ограничен, осуществляют организационно-технические мероприятия по ограничению доступа к таким интернет-ресурсам, информационным системам и (или) ресурсам.

Министерство по налогам и сборам не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет его копию:

в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список идентификаторов;

иностранной организации, иностранному индивидуальному предпринимателю, осуществляющим электронную дистанционную продажу товаров, оказывающим услуги в электронной форме с использованием интернет-ресурса;

размещает такое решение на сайте ведомства с информацией о полном наименовании и контактных данных иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя.

Доступ к информационным системам и ресурсам возобновляется по решению того государственного органа (организации), которым принято решение об ограничении доступа. К интернет-ресурсу – по решению Министерства по налогам и сборам.

Доступ к списку идентификаторов предоставляется госорганам (организациям) на безвозмездной основе в порядке, предусмотренном законодательством о средствах массовой информации.

Положения постановления в части ограничения доступа к информационным системам и ресурсам вступают в силу с 1 ноября 2024 года, остальные – после официального опубликования документа.