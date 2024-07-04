В Беларуси могут ввести дополнительные ограничения для ИП

В Беларуси могут ввести дополнительные ограничения для индивидуальных предпринимателей (ИП). Это следует из высказываний замминистра экономики Владимира Наумовича, который прокомментировал итоговую версию перечней разрешенных видов деятельности для индивидуальных предпринимателей и физлиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность.

Постановление правительства от 28 июня 2024 г. № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности» 2 июля было опубликовано на Национальном правовом портале Беларуси.

По словам чиновника, работа по формированию данных перечней велась с 2023 года. При их разработке учитывались следующие принципы.

«Первый – сбалансированноcть регионального развития. Поэтому в перечни вошли розничная торговля, перевозки пассажиров (в том числе такси), услуги общепита, иные виды деятельности. Основная задача – обеспечение социальных стандартов и сохранение рабочих мест в малых городах и сельской местности. Второй – выравнивание конкурентной среды для разных участников предпринимательской сферы. И третий – стимулирование развития предпринимательства. По результатам публичного обсуждения проекта документа, с учетом позиции органов-регуляторов, перечни видов деятельности были дополнены и доработаны, советующие правки нашли там свое отражение», – отметил Владимир Наумович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

В общей сложности в перечень для ИП вошло 127 укрупненных видов деятельности (с отдельными изъятиями) по 16 секциям ОКЭД, а также 9 лицензируемых видов деятельности.

«Следует иметь ввиду, что законодательными актами могут быть установлены дополнительные запреты на осуществление деятельности в качестве индивидуального предпринимателя», - предупредил Наумович.

Он сообщил, что перечень самостоятельной профессиональной деятельности включает 87 видов. Они основаны на профессиональном навыке физического лица, не требуют применения сложного оборудования либо подтверждения соответствия.

Ряд работ (услуг), осуществляемых в рамках самостоятельной профессиональной деятельности, может выполняться (оказываться) только по заказу (в пользу) физических лиц (потребителей).

Постановление № 457 вступает в силу с 1 октября 2024 г.

С указанной даты государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, указавших в заявлении о госрегистрации вид деятельности, не включенный в перечень для ИП, осуществляться не будет.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 октября 2024 г., вправе продолжить осуществление видов деятельности, не включенных в перечень, по 31 декабря 2025 г.