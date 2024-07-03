РФ потеряла более трети экспорта алмазов на фоне санкций и снижения мирового спроса

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.

За два года экспорт необработанных алмазов из РФ снизился на 36% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году общая стоимость экспорта алмазов упала по сравнению с 2022 годом на 7,7% до $3,7 млрд.

В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24% до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7% до 41,9 млн карат.

В 2023 году экспорт продолжил падать, сократившись еще на 12% до 32,4 млн карат. Также упала и добыча - на 11% до 37,3 млн карат.

Сообщается, что ключевой покупатель российских алмазов Индия в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат.

Это произошло после того, как в предыдущие два года на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире. В сообщении говорится, что это привело к росту уровня запасов. А подорожание кредитов, за счет которых финансируется половина всех закупок в гранильном сегменте, полностью съело заработок огранщиков, что и привело к снижению спроса.

Российская торговля алмазами также осложняется санкциями. АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании. В страны EC и G7 запрещены поставки алмазов из РФ от 1 карата, в том числе обработанных в других странах. А с 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. На фоне санкций в марте 2024 года Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА. Массово эта мера использовалась последний раз в кризис 2008–2009 годов, а последняя относительна крупная закупка на $250 млн была в 2012 году.