Hyundai и LG открыли первый аккумуляторный завод в Индонезии

Южнокорейские компании Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions открыли первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Индонезии стоимостью $1,1 млрд, говорится в совместном пресс-релизе.

Строительство завода в Караванге, вблизи столицы страны Джакарты, было анонсировано в 2021 году. Он будет производить батареи совокупной мощностью 10 ГВт·ч в год. Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля, который используется в аккумуляторных батареях.

"У нас есть много природных ресурсов, но мы десятилетиями экспортировали их в качестве сырья без создания добавочной стоимости, - сказал президент Индонезии Джоко Видодо на церемонии открытия завода. - Теперь, после строительства металлургических предприятий и открытия завода по выпуску батарей, мы станем важным мировым игроком в сфере электромобилей".

Компании начнут строительство второй линии завода стоимостью $2 млрд и мощностью 20 ГВт·ч в год. В общей сложности Hyundai и LG планируют инвестировать $9,8 млрд в развитие инфраструктуры по выпуску электромобилей в Индонезии. Hyundai уже владеет заводом по сборке электрокаров в стране, который может производить до 250 тыс. автомобилей в год.