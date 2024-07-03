Аргентина впервые за 15 лет будет поставлять кукурузу в Китай

Аргентина готовит поставки кукурузы в крупнейшего импортера Китая, которые станут первыми за последние 15 лет, что является шагом двух стран к расширению торговли. Об этом сообщает Bloomberg.

Аргентинская компания Syngenta AG зафрахтовала танкер MSXT Echo для отправки 66 тыс метрических тонн зерна в Китай.

Эта поставка может стать первой с тех пор, как Китай вновь открыл свои двери для аргентинской кукурузы после длительных дипломатических переговоров.

Несколько недель назад Аргентина завершила шаги для получения разрешения Пекина на открытие китайского рынка для своей кукурузы после того, как более года назад заключила соглашение о санитарных требованиях.

Поставки в Китай свидетельствуют о том, что обе страны, вероятно, продолжат поддерживать прочные торговые отношения под руководством Хавьера Милея, который в прошлом году пообещал ограничить связи с Китаем, если он станет президентом Аргентины.

В сообщении говорится, что китайская торговля и инвестиции определяют значительную часть аргентинской экономики - от сырьевых товаров и энергетики до банковского сектора.

Китай является крупнейшим в мире импортером кукурузы для кормления скота. Традиционно азиатский гигант получал зерно из США, но все чаще обращается к Бразилии.

Китайские фермеры продолжают бороться с экстремальными погодными условиями - от наводнений до засухи, что угрожает урожаю, в частности кукурузы, и оказывает давление на лидеров страны, которые должны способствовать обеспечению продовольственной безопасности.