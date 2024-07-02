В Украине может появиться новая фондовая биржа

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций. Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ)".

Связано это с тем, что крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал, передает "Интерфакс-Украина.

"Капитал в размере около $0,5 млн будет частично предоставлен государственными банками (30%), а остальная часть - из частных источников, включая МФИ (международные финансовые институты - ИФ-У)", - отмечается в документе, обнародованном на сайте МВФ по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Уточнено, что на долю ПФТС приходится 68% объема торгов, а желание создать новую биржу объясняется целью защитить функционирование вторичного рынка государственных облигаций и других инструментов.

В обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике по программе EFF, подготовленном украинской стороной, указано, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Нацбанк и Министерство финансов в консультации с МВФ и другими МФИ предложили приоритетные меры по улучшению инфраструктуры рынка капитала.

На первом этапе НКЦБФР утвердит постановление НБУ, позволяющее Нацбанку расширить его существующий линк с Clearstream до конца июля 2024 года, чтобы облегчить доступ иностранного капитала к муниципальным облигациям и другим долговым инструментам, связанным с восстановлением Украины.

На втором этапе НКЦБФР, Национальный депозитарий (НДУ) и НБУ при техническом содействии МВФ будут иметь целью установить прямую связь между НДУ и иностранными центральными депозитариями до конца июля 2025 года, чтобы расширить доступ иностранных инвесторов к более широкому спектру инструментов и рынков. До конца августа 2024 года НБУ, НКЦБФР и Минфин предложит дальнейшие меры, направленные на улучшение инфраструктуры рынка капитала.

Крупнейшим акционером ПФТС с начала 2022 года является BOCE Co. Limited. Согласно данным системы раскрытия НКЦБФР, на конец 2023 года другие акционеры с пакетом более 5% отсутствовали, однако 2 апреля биржа сообщила о получении 8,856607% акций ООО "Эмпориум" подконтрольного SCM Financial Overseas Limited Рината Ахметова.

Объем торгов на ПФТС в 2023 году, по ее данным, вырос в 3,6 раза - до 320,8 млрд грн, что составило 63% от общего объема торгов организаторов торгов ценными бумагами в Украине, в том числе в декабре - 28,6 млрд грн, или 66% от общего объема торгов в стране.

На рынке, кроме УБ и ПФТС, лицензию биржи имеет также ЧАО "Фондовая биржа "Перспектива" (Днепр).