Суд США отменил решение властей о приостановке выдачи лицензий на экспорт СПГ

Федеральный суд США заблокировал решение администрации президента Джо Байдена о приостановке выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа, сообщает Washington Post.

Окружной судья Джеймс Кейн-младший, назначенный Дональдом Трампом, написал в постановлении, что пауза "совершенно лишена причины или логики и, возможно, является проявлением идеократии".

В январе Белый дом объявил, что министерство энергетики США временно прекратит утверждать новые СПГ-проекты, пока изучает их влияние на изменение климата, экономику и национальную безопасность. Это решение затрагивало порядка десяти проектов. При этом аналитики полагали, что одобрение новых лицензий на экспорт СПГ возобновится лишь после ноябрьских президентских выборов.

Приостановка не касалась уже утвержденных или строящихся проектов. Но генпрокуроры-республиканцы из 16 штатов утверждали, что Белый дом незаконно обошел нормативный процесс, объявив о паузе в выдаче новых лицензий, которая, по их словам, разрушит экономики их штатов, зависящие от ископаемого топлива.

Постановление суда, вынесенное в понедельник, означает, что Минэнерго должно возобновить рассмотрение заявок на получение разрешений на новые проекты по экспорту СПГ. Но не совсем ясно, как скоро агентство начнет действовать, отмечает Washington Post.