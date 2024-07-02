Всемирный банк оставил Беларусь в категории стран с доходами выше средних

Беларусь осталась в категории стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год от Всемирного банка. Об этом говорится в релизе организации.

В соответствии с классификацией к данной группе относятся страны, где валовой национальный доход (ВНД) на душу населения составляет от $4516 до $14 005 долларов.

Между тем Украину перевели в категорию стран с доходами выше средних. Доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения. Ранее этот показатель составлял $4270.

Россию включили в список стран с высоким уровнем доходов. В эту категорию попадают государства, в которых уровень ВНД на душу населения составляет более $14 005. В России, по оценкам организации, в 2023 году он составил $14 250.

ВБ отметил, что на экономическую активность в России в 2023 году повлиял значительный рост военной активности, в то время как росту также способствовало оживление торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%). Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а валовой национальный доход на душу населения в России вырос на 11,2%.

К группе стран с высоким доходом из соседей Беларуси относятся Литва, Латвия и Польша.

В категорию стран с высокими доходами также попали Болгария и Палау.

Всемирный банк относит экономики мира к четырем группам доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий.

Классификации обновляются каждый год 1 июля с учетом ВНД на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на отображение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения, как на широко доступный показатель экономического потенциала.