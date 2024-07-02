Пятый проект включили в регуляторную криптопесочницу Узбекистана

Компания Heemera стала очередным участником регуляторной песочницы Узбекистана. Об этом говорится в пресс-релизе НАПП.

Пилотный проект касается блокчейн-аналитики и возврата цифровых активов, утраченных в результате мошенничества и других незаконных действий. Компания использует широкий спектр различных инструментов, в частности мониторинг транзакций в реальном времени, связывание адресов с подозрительной активностью, отслеживание движения средств и т. д.

Согласно сайту НАПП, проект Heemera — пятый в песочнице. Два запустила компания «Единый интегратор – UZINFOCOM»: в 2023 году регистрацию получило ее решение для выпуска NFT-сертификатов, в 2024 году — платформа Token.uz на базе L2-решения Arbitrum.

В мае НАПП выдало лицензию компании JAPAN DXT на осуществление деятельности криптодепозитария.