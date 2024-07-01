ЕС ужесточает правила импорта меда

Европейский Союз усиливает контроль над компаниями из третьих стран, которые экспортируют мед в Европу. Об этом сообщается на портале украинского правительства.

Так, с 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в ЕС, только если они отправляются, получены и/или изготовлены на производствах, указанных в списке от компетентного органа страны-экспортера.

В Еврокомиссии объясняют усиление контроля наплывом из третьих стран некачественного меда, в частности меда с добавлением посторонних сахаров.

В результате проверок импортного меда и продуктов пчеловодства выявлено, что в 46% грузов были обнаружены те или иные несоответствия, а 57% экспортеров из третьих стран отмечены как подозрительные по поводу фальсификации меда посторонними сахарами.