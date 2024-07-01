Китайский автопроизводитель Geely сообщил о росте выручки на 56% в I квартале

Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Limited в пятницу опубликовал финансовый отчет за I квартал 2024 года, сообщив о росте операционных доходов на 56% и чистой прибыли на 119% в годовом исчислении.

Общий операционный доход компании за указанный период составил 52,3 млрд юаней (около $7,34 млрд), а чистая прибыль превысила 1,56 млрд юаней. Согласно документу, за первые пять месяцев совокупный объем продаж автомобилей компании достиг 789 645 единиц, что более чем на 45% превышает аналогичный период прошлого года, пишет Синьхуа.

В январе-мае общий объем продаж автомобилей на новых источниках энергии трех основных брендов Geely Auto, Lynk & Co и Zeekr составил 254 226 единиц, что на 126% больше, чем в прошлом году.

Бренд Lynk & Co ориентирован на мировой рынок электромобилей премиум-класса. В июне текущего года был представлен на мировом рынке его первый полностью электрический седан Z10. За первый квартал было продано 61 056 автомобилей данной марки, а в мае объем продаж подрос до 21 778 единиц. Причем на долю автомобилей на новых источниках энергии пришлось 57% от общего объема реализованных авто, что является новым рекордом.