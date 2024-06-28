Последнее обновление: 28.06.2024 13:05

Саммит ЕС заявил об остановке вступления Грузии Евросоюз из-за "российского" закона

Лидеры стран-членов ЕС выразили серьезную обеспокоенность последними событиями в Грузии, в частности, принятием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится в итогах саммита ЕС.

В частности, лидеры ЕС отметили, что этот закон является отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии по получению статуса кандидата.

"Европейский Совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления", – отмечается в документе.

Также в ЕС призывают положить конец актам запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.

Евросовет призывает грузинские власти обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и честными, и поощряет партнеров к существенному долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами.

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