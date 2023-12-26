Власти Грузии представили план действий по выполнению рекомендаций Евросоюза

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили представил перечень мероприятий, которые будут проведены в течение 2024 года для выполнения девяти рекомендаций ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

По словам грузинского министра, этот план уже направлен в Европейскую комиссию, сообщает "Грузия Online".

Ответственность за выполнение рекомендаций несут правительство и парламент Грузии, добавил глава МИД. Он отметил, что первой рекомендацией была борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей.

В связи с этим, сказал Дарчиашвили, правительство уже опубликовало коммуникационную стратегию на 2024-2027 годы, которая описывает действия правительства Грузии в борьбе с дезинформацией.

Еще одной рекомендацией является улучшение сближения Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.

"Мы уже работаем с Еврокомиссией, присоединение Грузии к внешней политике и заявлениям ЕС уже практически достигло 50%. Так будет продолжаться и в будущем, и мы уверены, что добьемся еще лучших результатов, это наше долгосрочное обязательство", – сказал Дарчиашвили.

Он отметил, что "приверженность Грузии заявлениям Евросоюза достигла 50 процентов".

Что касается рекомендации по преодолению политической поляризации, то, по словам министра, правительство предпримет все шаги для обеспечения инклюзивности.