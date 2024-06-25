Последнее обновление: 25.06.2024 10:43

В Германии количество банкротств компаний выросло до самого высокого показателя за 10 лет

В Германии за первые шесть месяцев 2024 года количество банкротств компаний выросло почти на 30%, что является самым высоким показателем за почти 10 лет. Об этом пишет издание Bild.

Статистика Ассоциации экономических исследователей Creditreform показала, что за первые шесть месяцев этого года в Германии было зарегистрировано около 11 тысяч банкротств компаний. Это самый высокий показатель почти за 10 лет.

"В первой половине 2024 года компании продолжают бороться с последствиями рецессии 2023 года, продолжающимися кризисами и слабым экономическим развитием. Все это подтачивает состояние многих компаний", - пояснил руководитель отдела экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Гантцш.

Аналитики Creditreform ожидают, что неплатежеспособность немецкого бизнеса продолжит расти в течение этого года. По оценкам специалистов, растущее количество банкротств отражает "проблемы прошлых кризисов".

Исследователи отмечают, что в этом полугодии значительно больше средних и крупных компаний были вынуждены подать заявление о банкротстве. Самые известные случаи - компании Galeria Karstadt и FTI-Touristik.

В Creditreform считают, что банкротства, которые были зарегистрированы с января по июнь 2024 года, затронули около 133 тысяч сотрудников. В аналогичный период прошлого года этот показатель остановился на отметке в 125 тысяч человек.



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