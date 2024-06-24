Последнее обновление: 24.06.2024 17:00

Китай в январе-мае увеличил расходы бюджета на 3,4%, доходы снизились на 2,8%

Доходы бюджета Китая в январе-мае уменьшились на 2,8% относительно того же периода прошлого года - до 9,691 трлн юаней ($1,335 трлн). Об этом сообщило Министерство финансов страны.

В том числе налоговые сборы снизились на 5,1% и составили 8,046 трлн юаней.

Расходы бюджета КНР за пять месяцев увеличились на 3,4% - до 10,836 трлн юаней ($1,52 трлн), пишет Синьхуа со ссылкой на данные ведомства.

Основные расходы пришлись на образование, социальное обеспечение и занятость. Наиболее значительное увеличение затрат было зафиксировано в сферах, связанных с сельским и лесным хозяйством, а также охраной водных ресурсов.

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